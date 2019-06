Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.06.2019

Peine (ots)

Falsche Handwerker unterwegs

Am Donnerstag, gegen 13:45 Uhr, verschafften sich falsche Handwerker unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu müssen Zutritt zu dem Wohnhaus einer 84- jährigen Edemisserin. Glücklicherweise konnte bei einer späteren Überprüfung durch die Seniorin festgestellt werden, dass nichts entwendet worden war.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, korpulent, sprach mit schlesischen Akzent, blaue Arbeitsbekleidung

Täter 2: männlich, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, schlank, sprach hochdeutsch, blaue Arbeitsbekleidung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, Telefon 05176/ 976740, in Verbindung zu setzen.

Navigationsgeräte aus PKW entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:45 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei PKW ein, welche im Hirsekamp und Weizenkamp in Stederdorf abgestellt waren. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie die fest eingebauten Navigationsgeräte und verursachten somit einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

