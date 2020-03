Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Zwei PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Im Zeitraum von Donnerstag, 26.03.2020 bis Montag, 30.03.2020 wurden in Lenzkirch zwei PKW von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Bei einem Fahrzeug wurde in der Schloß-Urach-Straße auf Höhe der Einmündung Schloßschachen die linke hintere Fahrzeugtüre zerkratzt, es entstand ein Schaden von ca. 400 EUR. Beim zweiten Fahrzeug, welches beim Schulhof in der Schulstraße abgestellt war, wurde am Freitag, 27.03.2020 zwischen 08:10 Uhr und 12:35 Uhr die Beifahrertüre zerkratzt. Es entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von ca. 400 EUR.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

