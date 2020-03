Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Zigarettenautomat aufgebrochen

Freiburg (ots)

Ein Zigarettenautomat wurde in der Nacht zum Montag, 30.03.2020, in Ühlingen-Birkendorf aufgebrochen. Der Automat war an der Fassade einer Gaststätte nahe Birkendorf angebracht. Gewaltsam wurde der Automat im Bereich des Geldschachtes geöffnet und zumindest das darin enthaltene Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, sie dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) ermittelt.

