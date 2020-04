Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der PSt Vienenburg vom 07.04.2020

Ort: Gemarkung Lochtum, Feldmark zwischen Vienenburg und Lochtum Zeit: 05.04.2020 - 06.04.2020

Bislang unbekannte Personen entsorgte eine große Menge Abfall in der Feldmark (siehe Bilder). Der Ablageort befand sich etwa 350 Meter von der Kreisstraße 27 entfernt. Die Kreisstraße war zu diesem Zeitpunkt für den Individualverkehr gesperrt, da an der Fahrbahn Sanierungsarbeiten durchgeführt wurde. Offensichtlich fuhr(en) der oder die unbekannte(n) Personen mit einem größeren Fahrzeug oder mit einem Pkw mit Anhänger die Örtlichkeit an, um den Abfall zu entsorgen. Personen, die in dieser Hinsicht sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vienenburg, Tel.: 05324/787490, in Verbindung zu setzen.

