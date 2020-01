Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 05:00 Uhr, fuhren ein 31-jähriger Autofahrer aus Oberhausen mit seiner 28-jährigen Beifahrerin aus Oberhausen und ein 27-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel hintereinander auf der Habinghorster Straße in Richtung Norden. Der 31-Jährige musste aufgrund der Sichtverhältnisse, in Höhe der A 42, abbremsen, der 27-Jährige fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Dabei wurden die 28-Jährige und der 27-Jährige leichtverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand 40.000 Euro Sachschaden. Vor Ort ergaben sich bei dem Unfallverursacher Hinweise auf den Konsum von Alkohol, eine Blutprobe wurde angeordnet.

