POL-RE: Waltrop/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Waltrop

Sonntag, in der Zeit von 17.30 bis 18.10 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen in einer Parkbox auf der Bahnhofstraße geparkten schwarz/roten Smart Forfour an und flüchtete. Am Smart entstand 1500 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Heute, in der Zeit von 10.30 bis 11.15 Uhr, kam es auf der Voßstraße zu einer Unfallflucht, bei der 2000 Euro Sachschaden entstand. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten braunen Hyundai Tucson an und flüchtete.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Gladbeck) und Herten (für die Stadt Waltrop) unter Tel. 0800/2361 111.

