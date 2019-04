Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hagenow (ots)

Bei einem Auffahrunfall sind am späten Mittwochnachmittag in Hagenow zwei Personen leicht verletzt worden. In der Feldstraße war ersten Erkenntnissen zufolge ein Kleintransporter auf ein haltendes Motorrad aufgefahren. Das Motorrad prallte daraufhin auf ein davor stehendes Auto. Der Motorradfahrer sowie der Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, mussten vor Ort jedoch nicht medizinisch behandelt werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Hergang des Unfalls.

