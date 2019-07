Polizei Dortmund

POL-DO: Mit dem Auto in den Urlaub: Hier ein paar Tipps

Dortmund (ots)

Kennen Sie das auch? Die Vorfreude auf die lang ersehnten Urlaubstage währt lange. Dann geht es ans Packen... Die Koffer bis zum Anschlag gefüllt und ab damit ins Auto. Hier noch ein Spielzeug, da noch die Kühlbox und die Sonnenmilch - Kinder und Tiere nicht vergessen - und schon geht es los. Allerdings lässt der erste Freudendämpfer oft nicht lange auf sich warten: Stau auf der Autobahn - und gefühlt stehen ausgerechnet SIE am Ende der Blechschlange.

Während Sie noch überlegen: "Haben wir alles dabei? Nichts vergessen?", fragen die Kinder zum x-ten Mal: "Sind wir bald da?". Vielleicht haben die Kleinen auch Hunger oder Durst oder brauchen genau JETZT eine Toilettenpause. Oder, oder, oder... Keine Frage: Wenn Sie am Urlaubsort ankommen, dann haben Sie sich die Auszeit definitiv verdient.

Packlisten für Koffer gibt es bereits. Um Ihnen dennoch bei den Vorbereitungen ein wenig behilflich zu sein, haben wir Ihnen die wichtigsten Tipps für die Autofahrt auf einer Checkliste zusammengestellt.

Auch an die Kleinen haben wir gedacht. Eine Liste mit Spielvorschlägen, um Langeweile erst gar nicht aufkommen zu lassen, hängt dieser Pressemeldung ebenfalls an. Und wenn Sie etwas mehr lesen möchten: Gönnen Sie sich die ausführlichen Tipps für eine sichere Fahrt in den Urlaub auf unserem Flyer "Informationen für Autobahnnutzer".

Nur packen und fahren müssen Sie noch selber. Kommen Sie gesund und heile an. Wir wünschen Ihnen einen tollen Urlaub!

Die Verkehrssicherheitsberater der Dortmunder Polizei werden, zum Start der Ferien am kommenden Samstag (13. Juli) an der A1 in Richtung Bremen, am Rasthof Lichtendorf-Süd, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr, Urlaubsreisende beraten. Auch ein Seh- und Reaktionsmobil ist im Einsatz. Uns ist es ein sehr großes Anliegen, dass Sie sicher unterwegs sind. Daher geben wir auch Tipps, wie Sie den Inhalt Ihres Kofferraums optimieren und mögliche Gefahren ausschließen können. Mit etwas geübtem Kofferraumtetris - viele Menschen kennen auch die Kühlschranktetrisversion - sollte der sicheren Urlaubsfahrt eigentlich nicht mehr viel im Wege stehen.

Zeitgleich führen Polizeibeamte auf dem Rastplatz "An der Landwehr" an der A1 in Richtung Bremen, Ferienreisekontrollen durch. Unser Hauptaugenmerk richten wir dabei auf Busse, Wohnmobile, Wohnwagengespanne sowie den Güterverkehr. Insbesondere die Ladungs- und Gepäcksicherung sowie der technische Zustand der Fahrzeuge spielen bei den Kontrollen eine große Rolle.

Zum Bettenwechsel in der Ferienmitte (Anfang August) und auch zum Ende der Sommerferien hin (Ende August), wenden wir uns erneut mit Tipps zur sicheren Fahrt an Sie. Wir kontrollieren dann erneut intensiv, um den Verkehrsteilnehmern eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Vor Stau können wir Sie nicht schützen. Aber wir können Sie davor schützen, der Auslöser dieses Staus zu sein, indem wir Ihnen die richtigen Tipps an die Hand geben.

Gute Fahrt!

