POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Versuchter Einbruch in Pkw

Gestern wurde ein versuchter Einbruch in einen Pkw angezeigt. Der Besitzer hatte am Sonntag, d. 05.04.2020, gg. 14.00 Uhr, seinen Pkw, einen weißen Nissan Qashqai, in Clausthal auf dem Parkplatz am Pulverhaus abgestellt. Als er dann vom Spaziergang gg. 16.00 Uhr zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Beifahrertür und am vorderen rechten Kotflügel fest. Es wurde versucht, mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, wurde vermutlich mit dem Gegenstand ein kleines Loch in den Kotflügel gestochen. Hinweise bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323 / 94110-0. /Krz

