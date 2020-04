Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 07.04.2020

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch / Seesen - Stadt

Am Montag, 06.04.2020, zwischen 13:00-13:20 Uhr, versucht ein unbekannter Täter mit unbekanntem Werkzeug die Tür einer Geschäftsimmobilie in der Jacobson Strasse aufzuhebeln. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es ist leichter Sachschaden an der Tür entstanden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen / Seesen - Stadt

Über die Onlinewache der Polizei wird angezeigt, dass ein bislang unbekannter Täter am Sonntag, 05.04.2020, mit schwarzer Farbe zwei Hakenkreuze auf eine Hauswand des Gebäudes für das Notstromaggregat des ehemaligen städt. Krankenhauses Seesen in der Lauthentaler Strasse sprühte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Kind fällt in Gartenteich / Lutter am Barenberge -Wallmoden

Am Montag, 06.04.2020, gegen 15:00 Uhr begibt sich das 2-jährige Kind in einem unbeobachteten Moment auf das Nachbargrundstück und fällt dort ohne Fremdeinwirkung in einen Gartenteich. Der Großvater des Kindes bemerkt die Abwesenheit des Kindes sofort und begibt sich zur Suche auf das Nachbargrundstück. Das Kind liegt rücklings im Gartenteich. Es wurde durch den Großvater reanimiert. Kind ist stabil und wurde dem KH in Hildesheim zugeführt.

Polizeikommisariat Seesen Frankfurter Straße 4 / 38723 Seesen Tel.: 05381 / 944-0 (SK)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell