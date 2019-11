Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an der Grundschule

Höheinöd (ots)

In den vergangenen Wochen ist es an der Grundschule in Höheinöd vermehrt zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte zerstörten offensichtlich mutwillig mehrere Glasscheiben an einer seitlichen Zugangstür zum Innenhof der Schule. Weiterhin wurde ein Regenabflussrohr durch mehrere Tritte beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2500 Euro. Zeugen die hier etwas beobachtet haben mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 melden.

