Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Höheinöd (ots)

Am gestrigen späten Mittwochabend führten die Beamten in Höheinöd eine routinemäßige Verkehrskontrolle eines Pkw durch. Der 34 Jahre alte Mann der das Fahrzeug fuhr, zeigte typische Anzeichen eines Drogenkonsums, weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Urintest bestätigte dann auch die Einnahme von Amphetamin und Haschisch. Bei der anschließenden Dursuchung des Pkw konnten schließlich noch geringe Mengen Haschisch, Amphetamin und LSD in Tütchen aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er muss sich nun wegen der Delikte strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell