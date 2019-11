Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 12.11.2019 gegen 01:00 Uhr versuchten unbekannte Täter vom rückwärtigen Bereich in die Gaststätte in der Maxstraße 3 einzudringen. Sie klebten den Bewegungsmelder mit Tape ab und versuchten ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch scheiterte. Aufgrund der um 01:00 Uhr festgestellten Lärmentwicklung dürfte die Tatzeit feststehen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

