Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Drei Verletzte bei Unfall auf Flaesheimer Straße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Flaesheimer Straße/Flaesheimer Damm wurden am Mittwoch um 16.20 h drei Autofahrer verletzt. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Aurich war mit einem Transporter auf dem Flaesheimer Damm unterwegs und stieß an der Kreuzung mit dem Wagen eines 80-Jährigen aus Haltern am See zusammen. Dieser war gerade auf der Flaesheimer Straße unterwegs. Der Wagen des 22-Jährigen wurde noch gegen das Auto eines 57-Jährigen aus Haltern am See geschleudert. Der 22-Jährige und der 80-Jährigen wurden schwer verletzt, der 57-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 33000 Euro geschätzt.

