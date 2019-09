Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Mittwochmorgen, 25.09.2019, stellte ein 60-jähriger Wettringer, gegen 06.15 Uhr, seinen silberfarbenen Opel Astra in Rheine, Birkenallee 145, zum Parken ab. Als er gegen 13.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine erhebliche Unfallbeschädigung hinten links an seinem Fahrzeug fest. Anhand der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass diese durch einen Lkw verursacht wurden. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um eine Zufahrt (Stichstraße) zu einigen Firmen, an der reger Lkw-Verkehr herrscht. Hinweise auf den flüchtigen Lkw bitte an die Polizei in Rheine, Tel.: 05971-9384215.

