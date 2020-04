Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar für die Zeit von Freitag, 10.04.2020, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 12.04.2020, 11:45 Uhr

Goslar (ots)

- Sachbeschädigung an Metalltür und an zwei Stromkästen durch Graffiti in Goslar, Siemensstraße -

In der Zeit von Donnerstag, 22:00 Uhr, bis Freitag, 11:00 Uhr, besprühen Unbekannte eine Metalltür und zwei Stromkästen mit Farbe. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der L500 zwischen Liebenburg und Neuenkirchen -

Am 10.04.2020, um 16:35 Uhr, möchte eine 50-jährige mit ihrem PKW VW nach links in die Lewer Straße abbiegen und verringert entsprechend ihre Geschwindigkeit. Der nachfolgende 37-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes bemerkt dieses zu spät und fährt auf den VW auf. Durch den Aufprall wird der Mercedes in den Graben geschleudert. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin des VW wird bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell