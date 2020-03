Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet +++ Motorradfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Motorradfahrer wurde am Montag, 30. März 2020, 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Friesenstraße leicht verletzt.

Dabei befuhr ein 51-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Skoda die Friesenstraße in Richtung Nordenhamer Straße. In Höhe einer Stichstraße wollte er seinen Pkw wenden, um die Fahrt in Richtung Thüringer Straße fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 57-jährigen Motorradfahrer aus Delmenhorst, der die Friesenstraße hinter dem Pkw in Richtung Nordenhamer Straße befuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 57-Jährige, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Schäden am Skoda und dem Motorrad wurden auf 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell