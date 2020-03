Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 und Autobahn 28 aufgrund des Hagelschauers

Delmenhorst (ots)

Aufgrund eines plötzlich auftretenden Hagelschauers kam es am Montag, den 30. März 2020, auf der Autobahn 1 und Autobahn 28 zu drei Verkehrsunfällen.

Auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück auf Höhe des Rastplatzes "Delmetal" befuhr der 33-jährige Fahrer eines Sprinters gegen 15:00 Uhr den Überholfahrstreifen und verlor durch den Hagelschauer die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. In der Folge drehte sich der Sprinter und wurde zurück auf die Autobahn geschleudert. Der nachfolgende 36-jährige Fahrer eines Sattelzuges versuchte noch auszuweichen, verlor jedoch ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal gegen die Mittelschutzplanke. Der Sprinter war neben dem Fahrzeugführer mit einem 54-jährigen und einem 31-jährigen Mann besetzt. Der 33-jährige Fahrer des Sprinters, sein 54-jähriger Mitfahrer und der 36-jährige Fahrer des Sattelzuges verletzten sich leicht und wurden durch Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Obwohl die Berührung zwischen den Fahrzeugen minimal war, entstand ein Sachschaden in Höhe von 75.000 Euro. Da der unbeladene Sattelzug Treibstoff verlor, wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr Groß Mackenstedt gereinigt. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn bis 19:40 Uhr voll gesperrt.

Gegen 14:14 Uhr ereignete sich auf der A28 in Fahrtrichtung Bremen bei der Anschlussstelle Ganderkesee-West ein weiterer Verkehrsunfall. Der 42-jährige Fahrer eines BMW wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Ganderkesee-West verlassen, kam im Kurvenbereich aufgrund des Hagelschauers nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Berme zum Stehen. Der Fahrzeugführer aus Oldenburg verletzte sich nicht. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 14:30 Uhr auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw geriet aufgrund des Hagelschauers zwischen Groß Ippener und Wildeshausen in einer Baustelle ins Schleudern und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der 39-jährige aus Delmenhorst verletzte sich nicht. An der Außenschutzplanke entstand kein Schaden. Am VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

