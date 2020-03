Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg/Ganderkesee: Unbekannter entsorgt Müllsäcke im Graben +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 29. März 2020, gegen 10:00 Uhr, stellte ein aufmerksamer Bürger eine illegale Müllablagerung fest. Unbekannte haben fast 40 blaue Säcke in den Graben der Wiggersloher Straße in Ganderkesee, kurz vor der Brücke zur Delme, geworfen. In den Säcken befand sich Glaswolle, offensichtlich von einer Dachsanierung. Wer Hinweise auf den Verursacher oder eine Baustelle, auf der so viele blaue Säcke aufgefallen sind, geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 04431/941-115 bei der Polizei Wildeshausen (372386).

