Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher ertappt

Am Mittwoch nahm die Polizei in Ulm einen Einbrecher fest.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr melde ein Zeuge einen Unbekannten der gerade einen Einbruch beging. Ein Einbrecher versuchte in ein Gebäude in der Karl-Schefold-Straße zu gelangen. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Bei der Fahndung stellten die Beamten den 36-jährigen Einbrecher fest. Der hatte sich an dem Gebäude hinter einer Mauer versteckt. In einer Tasche führte der Mann Einbruchwerkzeuge mit sich. Er hatte bereits versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Die Polizisten nahmen ihn auf ein Polizeirevier mit. Er muss sich nun wegen versuchten Einbruchs verantworten.

