POL-UL: (UL) Ehingen - Getankt und nicht bezahlt

Nach dem Tanken fuhr am Dienstag ein 33-Jähriger einfach weg.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr betankte ein 33-Jähriger seinen BMW an einer Tankstelle in der Riedlinger Straße. Anstatt die Rechnung zu bezahlen setzte er sich in sein Auto und fuhr. Der Übeltäter konnte schnell ermittelt werden. Er sieht nun einer Anzeige wegen Tankbetrug entgegen.

