BPOLI S: Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart geben bekannt: Mitbewohner bei Wohnungsdurchsuchung festgenommen

Wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart bereits berichtete, konnte durch Zivilfahnder der Bundespolizei am vergangenen Samstag (14.09.2019) ein mutmaßlicher 32-jähriger Taschendieb in Stuttgart-Rohr wiedererkannt und festgenommen werden. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4376098 ) Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten daher am gestrigen Mittwoch (18.09.2019) Bundespolizisten das Zimmer des Tatverdächtigen in einer Asylunterkunft in Weil der Stadt. Hierbei trafen die Zivilfahnder auf den 29-jährigen Mitbewohner des Festgenommenen, welcher den Beamten ebenfalls nicht unbekannt war. Nach dem 29-jährigen Mann war bereits seit Längerem aufgrund von Diebstahlsdelikten gefahndet worden. Im Gemeinschaftszimmer der beiden polizeibekannten Männer konnten letztlich diverse Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der gesuchte Mitbewohner wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag (19.09.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte. Bundespolizisten verbrachten den 29-jährigen Kameruner anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

