Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Radfahrer stoßen zusammen - 22-jähriger muss ins Spital

Freiburg (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind am Samstag, 29.02.2020, in Hohentengen zusammengestoßen. Beide wurden verletzt, einer der Beteiligten musste ins Krankenhaus. Gegen 11:25 Uhr waren sich ein 22 Jahre und ein 16 Jahre alter Radfahrer auf dem Radweg entlang des Rheines entgegengekommen. Die beiden kollidierten, weil sie an einer durch Wasserpfützen verursachten Engstelle von ihren Fahrlinien abwichen. Sie stürzten, wobei sich beide verletzten. Der Ältere zog sich eine tiefe Wunde am Bein zu und musste deshalb ins Krankenhaus.

