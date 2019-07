Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kunstharz entzündet sich

Am Mittwoch musste die Feuerwehr in Heidenheim zu einer qualmenden Metalltonne ausrücken.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Peugeot in die Zoeppritzstraße. In seinem Auto transportierte er in einer Metalltonne Kunstharz. Das erhitzte sich so stark, dass es zum Qualmen anfing. Die Feuerwehr rückte an und erstickte das Feuer. Wie hoch der Schaden ist, ist nicht bekannt.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

