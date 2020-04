Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressemitteilung vom 11.04. - 13.04.2020

Goslar (ots)

Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.04.13.04.2020

Lutter 11.04.2020 Am 11.04.2020 wird durch einen Anwohner eine Ruhestörung in der Frankfurter Straße gemeldet. Bei der Sachverhaltsaufnahme einer Familienfeier wird ein eingesetzter Polizeibeamter durch einen 29 jährigen alkoholisierten Gast mehrfach beleidigt. Die Feierlichkeit wurde beendet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lutter 12.04.2020 Durch einen Zeugen wird am Ostersonntag 12.04.2020 eine größere Müllablagerung im Waldgebiet zwischen Lutter und Salzgitter-Bad gemeldet. Der Abfall wurde etwas abseits der Bundesstraße 248 im Bereich eines Waldweges entsorgt. Bei dem illegal entsorgten Abfall handelt es sich unter anderem um 20 Liter Altöl, diverse Altreifen und altem Hausrat. Aufgrund der Umweltgefährlichkeit wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Seesen 12.04.2020 Am 12.04.2020 in der Zeit von 16:00 - 20:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Schützenallee ein. In dieser Zeit war der Wohnungsinhaber nicht zu Hause. Der Täter entwendete eine Geldbörse mit diversem Inhalt. Laut Geschädigtem habe sich jedoch kein Bargeld in der Geldbörse befunden.

