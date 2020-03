Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080320-175: Jugendliche greifen 58-Jährigen an - Zeugen gesucht

Waldbröl (ots)

Ein 58-jähriger Waldbröler ist am Freitag (6. März) zwischen dem Raabeweg und der Talstaße von drei Unbekannten überfallen worden.

Der 58-Jährige erschien um 17:45 Uhr in der Polizeiwache Waldbröl und gab dort an, dass er von drei männlichen Jugendlichen angegriffen wurde. Während der Anzeigenaufnahme in der Wache wurde der 58-Jährige bewusstlos, woraufhin die Polizisten sofort einen Rettungswagen verständigten. Der 58-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Eine Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor.

Zeugen, die am Freitagnachmittag im Bereich Raabeweg / Talstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können, setzen sich bitte mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung.

