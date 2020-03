Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060320-172: In Friseurgeschäft eingebrochen

Gummersbach (ots)

Keine Beute haben Unbekannte erlangt, die in der Nacht zu Donnerstag (4./5. März) in ein Friseurgeschäft in Gummersbach-Dieringhausen einstiegen. Eine Mitarbeiterin hatte am Donnerstagmorgen ein zur Dieringhauser Straße gelegenes, aufgehebeltes Fenster entdeckt. Aus dem Geschäft wurde aber nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

