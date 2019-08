Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Nächtlicher Unfall mit drei Leichtverletzten auf der Werner Straße

Selm (ots)

Am späten Freitagabend ( 02.08.2019 ) kam es gegen 23:00 Uhr auf der Werner Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Der 18 jährige Fahrer eines Audi A 4 fuhr in Begleitung eines 17 jährigen Beifahrers und einer 17 jährigen Beifahrerin, alle drei aus Selm, die Werner Straße in Richtung Selm. Nach der Einmündung Knappenweg kam das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Graben und überschlug sich. Alle drei Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell