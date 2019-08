Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten auf der Kamener Straße

Unna (ots)

Am Freitag ( 02.08.2019 ) kam es gegen 08:45 Uhr in Königsborn auf der Kamener Straße in Höhe der Einmündung Wilhelminenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 61 jähriger Mann aus Unna mit einem 1er BMW musste auf der Kamener Straße in Höhe der Einmündung Wilhelminenstraße verkehrsbedingt abbremsen. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr ein 36 jähriger Mann aus Bönen mit seinem Opel Astra auf den BMW auf. Der Fahrer des BMW wurde dabei leichtverletzt und musste mit einem RTW zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Opel Astra blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 6500 Euro geschätzt.

