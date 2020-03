Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050320-170: Einbruch in Kindergarten

Gummersbach (ots)

Bargeld haben Unbekannte erbeutet, die zwischen 19.15 Uhr am Dienstag und 07.00 Uhr am Mittwoch (3./4. März) in einen Kindergarten in Gummersbach-Windhagen eingestiegen sind. Nachdem die Täter zunächst über einen Zaun auf das Gelände der Einrichtung an der Burgstraße gelangt waren, versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Dies erwies sich aber als zu stabil, so dass die Täter schließlich die Scheibe einschlugen und das Fenster anschließend entriegeln konnten. Im Kindergarten gingen die Einbrecher recht rabiat vor: Sie öffneten mit roher Gewalt mehrere Schränke sowie einen Möbeltresor und warfen in den Schränken befindliche Unterlagen achtlos auf den Boden. Wer im Bereich der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach in Verbindung zu setzen (Tel.: 02261 81990).

