Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020320-168: Führerscheine nach Trunkenheitsfahrten sichergestellt

Gummersbach (ots)

Zwei Führerscheine hat die Gummersbacher Polizei nach Trunkenheitsfahrten in der Nacht zu Sonntag (1. März) einbehalten. Gegen 22.30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung eine 30-jährige Bergneustädterin im Bereich der Wilhelm-Breckow-Allee. Nachdem die Beamten eine deutliche Alkoholfahne bei der Frau bemerkten, folgte ein Alkoholvortest, der einen Wert von fast 1,6 Promille anzeigte. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmte den Führerschein. Ähnlich erging es einem 25-Jährigen aus Gummersbach. Dieser war einer Streifenwagenbesatzung gegen 02.40 Uhr aufgefallen, weil er beim Abbiegen von der Wiesenstraße in die Industriestraße die "Kurve schnibbelte". Bei dem Mann zeigte ein Alkoholvortest einen Wert von etwa 1,5 Promille an, was ebenfalls eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte.

