Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020320-166: Schutz vor Taschendiebstahl - Handtaschen gehören nicht in den Einkaufswagen

Oberbergischer Kreis

Dass Handtaschen nichts im Einkaufswagen verloren haben, musste am Freitag (28. Februar) eine 67-jährige Gummersbacherin am eigenen Leib erfahren. Sie hatte mittags beim Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter ihre Handtasche im Einkaufswagen deponiert. Als die Geschädigte durch ihren Einkauf abgelenkt war, nutzte ein Dieb den günstigen Moment und entnahm unbemerkt die in der Handtasche aufbewahrte Geldbörse. Diebe warten nur auf solch gute Gelegenheiten. Wertsachen wie Geldbörsen oder auch Mobiltelefone sollten möglichst immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung aufbewahrt werden - dort sind sie vor dem Zugriff geschickter Taschendiebe gut geschützt.

