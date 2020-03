Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020320-165: Bei Überschlag schwer verletzt

Wiehl (ots)

Am Samstagabend (29. Februar) hat sich auf der Alpetalstraße (L 341) ein 18-Jähriger mit einem Toyota überschlagen; er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 22.25 Uhr war der junge Reichshofer auf der L 341 in Richtung Neuklef gefahren. In einer Kurve geriet er ins Schleudern; er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den ansteigenden Böschungsbereich, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und kopfüber auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahranfänger konnte sich selbständig aus dem stark beschädigten Wagen befreien; er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto hat nur noch Schrottwert und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

