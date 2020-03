Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010320-163: Schlägerei auf Parkplatz

Wipperfürth (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (1.März) ist ein Streit auf dem Parkpkatz eines Schnellrestaurants in der Lenneper Straße in Wipperfürth eskaliert.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es um 4:30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Gruppen. Nach rassistischen Äußerungen gegenüber einem Franzosen kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen.

Die Polizei stellte die Personalien von mehreren Beteiligten fest. Ein 25-jähriger und ein 28-jähriger Hückeswagener trugen leichte Verletzungen davon. Die übrigen Beteiligten blieben, nach bisherigem Kenntnisstand, unverletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell