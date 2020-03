Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010320-161: Schwarzer Roller gestohlen

Morsbach (ots)

In der Straße "Wisseraue" in Morsbach ist am Samstag (29.Februar) ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke "Yamaha Aerox" gestohlen worden.

Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 707WJJ parkte zur Tatzeit, zwischen 16 Uhr und 23:10 Uhr, auf einem Parkplatz im Bereich des dortigen Kreisverkehrs.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell