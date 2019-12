Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Burg auf Fehmarn

Gefährliche Körperverletzung auf Fehmarn - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22.12.2019) kam es in Burg auf Fehmarn zu einer Körperverletzung, in deren Verlauf ein 18-jähriger Mann von zwei anderen Männer geschlagen und getreten worden sein soll.

Ein 18-jähriger Mann aus Ostholstein ging gegen 05.30 Uhr telefonierend von der Straße Badstaaven kommend durch die Stadt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge traf das spätere Opfer im Bereich Sahrensdorfer Straße / Breite Straße auf die beiden anderen Personen, die ihn offenbar von dort an verfolgt haben.

In der Süderstraße sei der 18-jährige dann schließlich gegen 05.30 Uhr von den beiden bisher noch unbekannten Männern angegriffen, geschlagen und ins Gesicht getreten worden. Das Opfer wurde mit Gesichtsverletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zu dieser "Gefährlichen Körperverletzung" werden bei der Polizeistation Fehmarn (Fehmarn.PSt@polizei.landsh.de / 04371 - 503080) geführt. Die Beamten suchen Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu den Tätern oder zu der Tat geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell