POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Danke!

Lübeck (ots)

Die Polizeidirektion Lübeck bedankt sich bei allen Radfahrerinnen und Radfahrern in Lübeck und Ostholstein, die...

- die Vorfahrt achten - Handzeichen geben - den richtigen Radweg benutzen - bei Rot anhalten - mit ausreichender Beleuchtung fahren

...und damit in diesem Jahr durch ihre umsichtige Fahrweise einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in der Hansestadt und in Ostholstein geleistet haben.

DANKE!

