Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

getötete Person Frontalzusammenstoß zweier PKW im Begegnungsverkehr

42477 Radevormwald,L414, Uelfe-Wuppertal-Straße zwischen Uelfe IV und Unterste Mühle (ots)

Am frühen Freitagabend (28.02.), 19:37 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Radevormwald mit seinem 26-jährigen Beifahrer aus Lohmar die L414 , Uelfe-Wuppertal-Straße, aus Richtung Radevormwald in Richtung Wuppertal. Zwischen Uelfe IV und Unterste Mühle verlor der Fahrzeugführer in einer langezogenen Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW drehte sich um die eigene Achse und kollidierte im Gegenverkehr frontal mit einem 70-jährigen Fahrzeugführer aus Remscheid. Der 26-jährige Beifahrer musste von Rettungskräften vor Ort reaninmiert werden. Alle Beteiligten wurden daraufhin in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Anschließend verstarb der 26-jährige Beifahrer aus Lohmar im Krankenhaus Remscheid an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Die L414 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme von Polizei und Kräften der Feuerwehr für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell