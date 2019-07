Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der Elbinger Straße

Selm (ots)

Am Freitag ( 12.07.2019 ) ereignete sich gegen 12:10 Uhr an der Einmündung Elbinger Straße / Allensteiner Straße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 73 jährige Nordkirchener Fahrerin eines Taxi VW Caddy aus Münster wendete an der Einmündung und kollidierte dann mit einem PKW Mercedes E-Klasse mit Anhänger eines 49 jährigen Selmers. Aufgrund der Kollision wurde die aus Selm stammende 14 jährige Beifahrerin im Taxi leichtverletzt und mit einem RTW zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9000 Euro geschätzt. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

