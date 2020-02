Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280220-157: Kennzeichen gestohlen

Gummersbach (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz an der Mörchenstraße in Gummersbach-Vollmerhausen haben Unbekannte die Kennzeichen GM-YG232 von einem Opel Vectra gestohlen. Der Wagen war dort in der Zeit von Montagmorgen bis Donnerstagmittag (24. - 27. Februar) abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02261 81990.

