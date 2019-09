Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Emmerich (ots)

Am Wochenende hat vermutlich ein Radfahrer beim Vorbeifahren an einen auf dem Heideweg abgestellten schwarzen VW-Tiguan beschädigt. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Samstagabend, 21.09., gegen 18.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt und den Schaden auf der nahezu gesamten Fahrerseite am 23.09.2019 gegen 11.00 Uhr bemerkt. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen. (SI)

