Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Diebe hatten es auf Spirituosen abgesehen

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

In der Nacht zum Dienstag (13.08.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus "Am Mühlenweg" in Büttgen ein. Aufbruchspuren an einem Kellerfenster zeugen von der Arbeitsweise der Täter. Nach ersten Erkenntnissen bestand die Beute der Einbrecher aus diversen Weinflaschen.

Die Tatzeit kann auf etwa 02:00 Uhr bis 02:45 Uhr bestimmt werden. Von einem vermeintlichen Tatverdächtigen liegt eine vage Personenbeschreibung vor: männlich, untersetzte Statur, bekleidet mit einer grün-beigen Hose, einer blauen Jacke und einer Umhängetasche.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verdächtigen geben können. Über die Telefonnummer 02131 3000 erreicht man die Ermittler des zuständigen Neusser Kriminalkommissariats.

Nutzen Sie das polizeiliche Beratungsangebot zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen - kompetent und kostenlos. Weitere Informationen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell