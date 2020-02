Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270220-155: Paketdienstwagen ausgeräumt - Zeugen gesucht

Gummersbach (ots)

Das Auslieferungsfahrzeug eines Paketdienstes hat ein Unbekannter am Mittwochvormittag (25. Februar) in der Franz-Schubert-Straße in Besitz genommen und anschließend einen Teil der Ladung gestohlen. Gegen 11.15 Uhr hatte der Fahrer des Paketdienstes seinen weißen Ford Transit mit der Aufschrift GLS in der Franz-Schubert-Straße abgestellt. Den Schlüssel ließ er, während er in einem Haus ein Paket auslieferte, stecken. Diesen Umstand nutzte ein Unbekannter und machte sich mit dem Lieferwagen auf und davon. Gegen 04.00 Uhr am Donnerstag fand sich das Fahrzeug mit dem immer noch steckenden Schlüssel in der Nähe der Bahnunterführung an der Straße Luttersiefen wieder; ein Großteil der Pakete war allerdings gestohlen. Wer Hinweise zu dem Fall machen kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell