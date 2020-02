Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270220-156: Schneefräse gestohlen

Marienheide (ots)

Aus einer Scheune in Marienheide-Kalsbach haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag (25./26. Februar) einen Vertikutierer und eine Schneefräse gestohlen. Kaum war der erste Schnee des Jahres gefallen, musste der Besitzer einer Schneefräse den Diebstahl der selbigen feststellen. Ob es jetzt Zufall war oder der Unbekannte Dieb vom Wetter zu seiner Tat animiert wurde, konnte die Polizei noch nicht ermitteln. Die Fräse war zusammen mit einem Vertikutierer in einer Scheune an der Eickenstraße abgestellt. Um an die Geräte zu kommen, brachen die Diebe das Vorhängeschloss des Scheunentores auf. Von der Scheune aus führten Fahrspuren der Fräse im Schnee in Richtung der Straße, wo sie sich anschließend verloren. Hinweise zur Tat, die sich zwischen 15.00 und 07.45 Uhr ereignet hat, nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

