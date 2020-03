Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010320-159: Gartengeräte gestohlen

Marienheide (ots)

Auf dem Campingplatz an der Brucher Talsperre in Marienheide haben Unbekannte aus einer Garage an der Müllenbacher Straße diverse Gartengeräte gestohlen.

Die Täter öffneten im Tatzeitraum zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag (28.Februar) 8:30 Uhr gewaltsam das Garagentor. Aus der Garage stahlen sie unter anderem einen Freischneider, eine Heckenschere, zwei Motorsägen, einen Laubbläser und eine Astsäge.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

