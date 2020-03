Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010320-160: Wohnungseinbruch - Schmuck erbeutet

Wipperfürth

Auf Schmuck hatten es Kriminelle offenbar abgesehen, die am Samstag (29.Februar) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Konrad-Martin-Weg in Wipperfürth eingebrochen sind.

Im Tatzeitraum zwischen 19 Uhr und 23:15 Uhr schlugen die Täter ein Loch in ein Fenster im Erdgeschoss. Es gelang ihnen anschließend das Fenster zu öffnen und so in die Wohnung einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnisse stahlen die Täter diverse Schmuckstücke.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

