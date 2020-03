Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050320-171: Offene Garage zu Diebstahl genutzt

Bergneustadt (ots)

Eine nicht geschlossene Garage haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (3./4. März) zum Diebstahl von Autorädern genutzt. Der Geschädigte war gegen 20.30 Uhr am Dienstagabend mit seinem Wagen zur Arbeit gefahren und hatte das Garagentor in der Bruchhausener Straße (Bergneustadt-Wiedenest) offen stehen lassen. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, waren die dort gelagerten Alufelgen samt Reifen verschwunden. Immer wieder nutzten Diebe die Gelegenheit, um in frei zugänglichen Garagen oder Carports gelagerte Räder oder Werkzeuge zu stehlen; daher sollten mögliche Sicherungsmöglichkeiten nicht ungenutzt bleiben.

