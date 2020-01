Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Heldenkreuz besprüht

Am Sonntag stellten mehrere Bürger fest, dass an das "Heldenkreuz", in Waldkirch, auf der Stadt zugewandten Seite, großflächige Schriftzüge mit Sprühlack aufgebrachtwurden. Die Entfernung des Sprühlacks dürfte etliche hundert Euro kosten. Die Abteilung Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es derzeit aussieht, dürfte sich die Täterschaft längere Zeit im Bereich des von weitem gut einsehbaren Denkmals aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

