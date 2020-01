POL-FR: March-Buchheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Polizeipräsidium Freiburg

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, March-Buchheim - Am Dienstag, 21. Januar 2020, kam es kurz nach 20 Uhr an der Ampelkreuzung in der Gottenheimer Straße/Hauptstraße in March-Buchheim zu einem Auffahrunfall. Bei dem Verursacher konnte bei der Unfallaufnahme starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb eine Überprüfung vorgenommen wurde. Dieser Test erbrachte ein Ergebnis von über zwei Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro; verletzt wurde niemand.

