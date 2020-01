Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Albbruck: Zwei Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.01.2020, sind gleich zwei Autofahrer von der Polizei kontrolliert worden, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Ein 24-jähriger Ford-Fahrer wurde gegen 16:20 Uhr in Küssaberg-Kadelburg überprüft. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, denn dieser zeigte einen positiven Befund auf Kokain und Amphetamin. Eine Blutentnahme folgte. Um 17:50 Uhr fiel ein 30 Jahre alter Seat-Fahrer in Albbruck durch drogentypische Symptome auf. Da dieser einen Drogentest ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrt war für beide Männer beendet.

